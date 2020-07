Gisele Bündchen comemora chegada dos 40 anos de idade com fotos raras de sua irmã gêmea, Patricia

20/07/2020 | 16:10



Gisele Bündchen comemora 40 anos de idade nesta segunda-feira, dia 20! E para celebrar, a modelo publicou uma homenagem à irmã gêmea, Patricia, em suas redes sociais. No Instagram, Gisele compartilhou diversos cliques raros com a irmã e agradeceu suas conquistas nos últimos anos. Veja abaixo:

Hoje, a Pati e eu comemoramos quatro décadas de vida neste incrível planeta! Que sorte tive de ter nascido com a minha melhor amiga. Sou muito grata por todas as pessoas que fizeram parte da minha jornada. Meu marido, minha família, meus amigos, especialmente meus filhos e tantos outros que nunca conheci, mas que me apoiam já por tantos anos. Sou grata por cada experiência que me transformou na pessoa que sou hoje. Meu coração está transbordando de amor e estou empolgada para este novo ciclo que se inicia em minha vida, no qual irei usar as ferramentas que adquiri nos últimos 40 anos para tornar o mundo um lugar melhor. A vida é verdadeiramente o maior presente!!!

Que fofa, né? A top também recebeu uma dedicação do marido, Tom Brady, como você pode conferir a seguir:

Feliz aniversário de 40 anos, @gisele. Você é a luz do sol da minha vida / É por isso que eu sempre estarei por perto / Você é a menina dos meus olhos / Para sempre você ficará no meu coração.

A frase publicada por Tom faz parte da música You Are The Sunshine Of My Life, do cantor Steve Wonder.