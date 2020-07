Cleo revela desejo de adotar e vontade de se tornar mãe: - Vai acontecer no meu tempo

20/07/2020 | 16:10



Cleo abriu o jogo sobre a vontade de adotar durante uma sessão de perguntas e respostas em seu Instagram Stories nesta segunda-feira, dia 20. Ao ser questionada sobre se gostaria de ter filhos, a atriz, que atualmente está solteira, disse:

- Sim, mas no momento esse não é o meu foco. Acho que ser mãe é uma coisa muito séria, muita responsabilidade. A gente tem que estar preparada, e não só na questão financeira. Quem sabe nos próximos anos? Ou não... Tudo vai depender da minha vontade, que é uma pipa no vento, eu diria, disse Cleo, se referindo ao fato de constantemente mudar de opinião a respeito do assunto.

A atriz e cantora continuou, afirmando que também tem um desejo muito forte de adotar uma criança.

- Eu não fico me cobrando, não. Eu amo criança, adoro estar perto de criança, e eu quero ser mãe, então isso vai acontecer no meu tempo. E quero adotar também.

Domingo em família

Cleo também curtiu o último domingo, dia 19, em família. A atriz apareceu nos stories de Paulo Dalagnoli, namorado de sua irmã, Antonia Morais, em um momento descontraído em que as duas aparecem dançando em um barco.

Apesar de reservados, Paulo e Antonia também compartilharam vídeos em clima de romance.