Há expectativa de aprovação de autonomia do BC dentro de 12 meses, diz diretor

20/07/2020 | 16:05



O diretor de Organização do Sistema Financeiro, João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta segunda-feira, 20, que há expectativa de aprovação do projeto de autonomia do Banco Central (BC), que tramita atualmente no Congresso. Questionado se isso poderia ocorrer dentro dos próximos 12 meses, Pinho de Mello disse acreditar que é possível.

O projeto de autonomia é uma das prioridades legislativas do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Em função da pandemia do novo coronavírus, no entanto, a proposta acabou ofuscada por outros projetos de maior urgência para o combate da crise.

A expectativa do BC, no entanto, é que passado o pior momento da crise, a matéria volte a ganhar prioridade no Congresso.

Real

O diretor de Organização do Sistema Financeiro, João Manoel Pinho de Mello, reconheceu que, em função da "legislação intrincada", é difícil transacionar com o real brasileiro.

"Temos o projeto de lei cambial no Congresso, que é a reforma generalizada da nossa legislação", lembrou Pinho de Mello.

Segundo ele, parte da legislação em vigor data da década de 1940, quando havia controle no câmbio. A nova legislação, na visão do BC, permitirá a expansão do uso da moeda brasileira.

Pinho de Mello participa no período da tarde desta segunda-feira do evento "Live: Debate com Economistas", organizada pela Genial Investimentos.