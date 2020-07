Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/07/2020 | 16:05



O vereador Ronaldo Lacerda (PDT), de Diadema, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo o parlamentar, o exame que detectou a Covid-19 ficou pronto na sexta-feira depois de ele passar dias com dor de cabeça e febre.

"Neste momento estou bem, me sinto disposto mas permaneço em isolamento total. Estou afastado das atividades parlamentares, nossas lives também estão suspensas, mas logo voltaremos. Aproveito para reforçar meu pedido a vocês: Se puder fiquem em casa, use máscara e se proteja. Não é só uma gripe. Com fé em Deus, atravessarei esse período e em breve estarei 100% novamente", escreveu o vereador em suas redes sociais.

Lacerda está em seu segundo mandato na Câmara de Diadema e, neste ano, deixou o PT rumo ao PDT para ser candidato a prefeito da cidade. Vinha tocando a pré-campanha até então.

Ele se soma a diversos políticos da região diagnosticados com o vírus, entre eles o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos-Santo André), o pré-prefeiturável andreense Ailton Lima (PSB), os vereadores são-bernardenses Gordo da Adega (Republicanos), Aurélio de Paula (PSDB), Alex Mognon (PSDB), Julinho Fuzari (DEM), e o parlamentar são-caetanense Marcel Munhoz (Cidadania).