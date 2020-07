Pedro Henrique e Richard deixam o Corinthians e reforçam o Athletico-PR

20/07/2020 | 15:53



A transferência do zagueiro Pedro Henrique e do volante Richard do Corinthians para o Athletico-PR foi concluída nesta segunda-feira. Os dois jogadores foram registrados pelo clube paranaense no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pedro Henrique assinou contrato com o Athletico-PR até o fim de 2024, em negociação que renderá cerca de R$ 6 milhões ao Corinthians. Já Richard foi emprestado até o fim de 2021, e o clube paulista receberá quase R$ 3 milhões.

Cria da base do Corinthians, Pedro Henrique disputou 103 jogos, marcou quatro gols e conquistou o tricampeonato paulista (2017, 2018 e 2019) e um Brasileirão (2017). Pelas redes sociais, ele agradeceu ao clube em sua despedida.

"O Corinthians é um capítulo da minha carreira que lembrarei com muito carinho e gratidão. Agora é hora de buscar novos desafios com a mesma dedicação e foco", escreveu o zagueiro, que havia atuado no ano passado pelo Athletico-PR por empréstimo e retornou ao clube paulista nesta temporada, a pedido do técnico Tiago Nunes.

Richard também se despediu pelas redes sociais. O volante foi contratado no fim de 2018, do Fluminense, e não chegou a ter grande sequência como titular da equipe alvinegra.