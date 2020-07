PIX será um sistema 'muito barato' para todos os pagadores, diz diretor do BC

20/07/2020 | 15:41



O diretor de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o PIX - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos - será "muito barato" para todos os pagadores.

"Já anunciamos que haverá várias gratuidades do lado dos pagadores, por simetria com outros instrumentos de pagamento", explicou o diretor. "Você não paga para usar o cartão de débito. Para o pagador, é como se fosse de graça. No PIX, a transferência entre pessoas terá gratuidade tanto no recebedor quanto do pagador", comparou.

Pinho de Mello afirmou ainda que cada mensagem que transitará pela plataforma do PIX terá custo de um décimo de centavo de real. "As empresas vão se rentabilizar cobrando dos recebedores, como os estabelecimentos comerciais", acrescentou.

O diretor é participante do evento "Live: Debate com Economistas", organizada pela Genial Investimentos.