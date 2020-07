Três homens são presos com uma tonelada de drogas em São Bernardo

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



20/07/2020 | 15:22



Atualizada em 17h28.

A equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais), de São Bernardo, prendeu três homens em flagrante com pelo menos uma tonelada de

entorpecentes, na rua Riuichi, no bairro Cooperativa, por volta das 14h, desta segunda-feira (20). As drogas estavam escondidas dentro de uma carga de milho.

Segundo o tenente coronel Gilson Hélio, comandante do 6º Baep, as investigações ainda estão em andamento que, inclusive, o número de drogas apreendidas ainda não está fechado, mas, segundo o tenente, pela embalagem das cargas, tudo indica que seja a maioria embalagens de maconha. Além da carga, também foram apreendidos, três veículos, sendo um carro e dois caminhões.

"Ainda estamos aguardando (no local), a equipe de perícia para contar e pesar o número de drogas apreendidas, que aém dos entorpecentes nos veículos, também foi encontrado drogas no banheiro do galpão", detalha Hélio.

Além da equipe de perícia, a ocorrência terá apoio do Canil, do município, para checar se existe drogas escondidas no local. A ocorrência está sendo investigada pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), onde os três indivíduos foram encaminhados.