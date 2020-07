Air France-KLM aumenta operação entre Brasil e Europa em setembro e outubro

Redação

20/07/2020



A Air France e a KLM seguirão expandindo gradualmente suas operações entre o Brasil e a Europa nos meses de setembro e outubro. As companhias aéreas combinarão 26 voos por semana até o fim de outubro, o que representa 59% do que o grupo costumava realizar semanalmente entre os destinos antes da pandemia da covid-19. Atualmente, o conglomerado tem 19 voos por semana.

“No início da crise, reduzimos significativamente nossa oferta, mas dada a importância do Brasil para o grupo, nunca paramos de voar. Evoluímos nossa presença ao longo dos meses, com cautela, para termos hoje um planejamento de operação forte e constante para a Europa no futuro”, afirma Jean-Marc Pouchol, diretor geral Air France-KLM para a América do Sul.

Rotina de operações

Entre 7 de setembro e 25 de outubro, a KLM seguirá com uma operação diária entre São Paulo (GRU) e Amsterdã, na Holanda, e voará quatro vezes por semana no trecho entre o destino holandês e o Rio de Janeiro (GIG).

A Air France, por sua vez, passará a voar cinco vezes por semana na rota Paris-São Paulo (GRU), e quatro vezes por semana entre a capital francesa e o Rio de Janeiro (GIG) a partir de 7 de setembro. Depois, em 5 de outubro, ampliará as operações para um voo diário no trecho de São Paulo (GRU), e cinco vezes por semana na rota do Rio de Janeiro (GIG).

A companhia planeja ainda retomar os voos de Fortaleza para Paris em 11 de outubro (no dia anterior, voará da capital francesa para a cidade do Ceará). A partir dessa data, passará a operar três vezes por semana a rota – quartas, sextas e domingos.

Divulgação Tabla de operação Air France e KLM

Operação na Argentina e no Chile

Após o fechamento parcial das fronteiras em meados de março, o grupo realizou diversos voos de repatriação de cidadãos entre a Europa e a Argentina e o Chile. Em julho, passou a operar novamente com regularidade em ambos países.

Os argentinos contarão com um voo semanal por companhia até 30 de agosto, para então retomarem cinco frequências por semana da KLM e outras três da Air France até 25 de outubro.

Os chilenos passaram a receber voos da Air France uma vez por semana em 6 de julho, e contarão com a rota da KLM, duas vezes por semana, em agosto.

Pela primeira vez na história a KLM voará diretamente entre Santiago e Amsterdã. A duração da viagem, de 14 horas e 55 minutos, será também a mais longa de toda a malha aérea da companhia. De 31 de agosto até 25 de outubro, as companhias voarão oito vezes por semana entre o Chile e a Europa (cinco de KLM e três de Air France).

Fronteiras se abrindo e medidas sanitárias

As fronteiras internacionais estão se abrindo lentamente pelo mundo. É provável que esta programação de voo mude e permaneça sujeita à obtenção da autorização governamental.

Atualmente, a Air France e a KLM estão levando em consideração as medidas de saúde e higiene nos países ou destinos atendidos, segundo nota divulgada pelo grupo.

No entanto, antes de viajar, é recomendável entrar em contato com as autoridades relevantes para verificar os requisitos de entrada e trânsito nos destinos, que podem ter sido alterados por causa da epidemia do novo coronavírus.

Máscaras cirúrgicas são obrigatórias em todos os voos do grupo. Nos voos entre destinos internacionais, a Air France está realizando checagem de temperatura.

