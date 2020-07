Municípios são desafiados a fomentar exportações na crise

Wilson Marini

20/07/2020 | 14:21



Fortalecer as economias municipais do Estado de São Paulo. Este é o objetivo da primeira edição de webinar focado na capacitação de gestores municipais para o fomento de investimentos e exportação de nossas cidades. “Com a constante exportação de produtos, commodities e serviços, o comércio internacional tem ganhando força e se mostrando uma rota sólida para manter a saúde financeira das cidades e também atrair investimentos para diferentes regiões”, diz a agência InvestSP, promotora do evento, que será realizado no dia 30 de julho. A entidade promete oferecer suporte na execução de ações que estimulem a economia dos municípios paulistas.

Programa



O evento começa às 11h, com a abertura de Torquato Jardim, vice-presidente da InvestSP. Na sequência, o analista de investimentos Thiago Messena falará sobre o funcionamento da agência, seguido por Natália Muto, que apresentará o SP Export e o Poupatempo do Exportador – versão digital. Laura Barbosa falará sobre os escritórios internacionais do governo de São Paulo, instalados na China e nos Emirados Árabes. E haverá espaço para tirar dúvidas.



Do GLP ao avião

Pílulas sobre a pujança econômica do Vale do Paraíba (fonte: jornal O Vale, da Rede APJ - Associação Paulista de Portais e Jornais):



? A Revap, unidade da Petrobras em São José dos Campos, bateu o recorde mensal de comercialização de GLP (gás de cozinha) pela segunda vez em 2020. Em junho foram vendidas 75.730 toneladas, o equivalente a 5,83 milhões de botijões, contra 71.115 toneladas do recorde anterior atingido em maio, representando um aumento de 6,5%.

? O novo E195-E2 da Embraer oferece mais capacidade, é mais sustentável e silencioso. A aeronave consome 10% menos combustível por voo, emite 30% menos CO2 por passageiro e é 48% mais silenciosa do que o E190. Com capacidade entre 120 e 150 assentos, “praticamente não tem concorrentes no segmento de aeronaves regionais”, diz Tobias Pogorevc, CEO da Helvetic Airways.



Mogi das Cruzes: empregos digitais

A prefeitura de Mogi das Cruzes deve apresentar o Emprega Mogi Digital, um serviço para auxiliar os moradores que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. A iniciativa estará disponível no link do Emprega Mogi no site do governo municipal e permitirá que os interessados façam o cadastro de seus currículos do computador ou do celular. A informação é do jornal O Diário de Mogi, da Rede APJ.



De vento em popa

O jornal Cruzeiro do Sul, da Rede APJ, tem destacado notícias de recuperação da economia frente à pandemia de covid-19:



? Os supermercados brasileiros registraram alta de 5,63% em suas vendas nos primeiros cinco meses de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. Em maio, o setor registrou crescimento de 11,93% em relação a maio do ano anterior, e alta de 3,75% na comparação com abril.

? As exportações de café brasileiro da safra 2019-2020 – iniciada em julho de 2019 e encerrada em junho deste ano – totalizaram 39,9 milhões de sacas de 60 quilos. O resultado, apesar de ser 3,6% menor do que o registrado na safra anterior (41,4 milhões de sacas), representa o segundo maior volume histórico de exportações brasileiras de café. A receita das exportações chegou a R$ 22,8 bilhões, 8,7% superior à da safra anterior.



De vento em popa

O Porto de Santos registrou em junho o quinto recorde consecutivo mensal ao movimentar 12,3 milhões de toneladas, alta de 6,2% sobre igual período de 2019. Os embarques foram puxados especialmente pelas exportações de commodities agrícolas. “Os bons números do porto refletem a pujança do agronegócio e o efeito favorável do câmbio para as exportações”, diz Fernando Biral, presidente da Santos Port Authority (SPA), segundo o site Portos & Navios.



Pesquisa paulista de ponta

O Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP recebeu as primeiras 10 unidades do INSPIRE, ventilador pulmonar de baixo custo desenvolvido na Escola Politécnica (Poli). O desenvolvimento durou quatro meses e envolveu mais de 200 pesquisadores.



Na capital

O Grupo Madero, dono das redes de restaurantes Durski, Madero Steak House e Jeronimo Burger, está ampliando suas operações na cidade de São Paulo. Com investimento de R$ 5 milhões, a empresa abriu mais uma loja do Jeronimo Burger, dessa vez na Vila Olímpia.



Frase

“Tivemos várias mudanças desde a pandemia e nos preparamos para estar ao lado das cidades, mesmo fisicamente distantes. Passamos por um processo digital e nos estruturamos para oferecer condições às cidades e às empresas com a retomada do turismo. Compilamos um conjunto de práticas para o empresário e também para os colaboradores desde o momento da saída da sua casa” – César Rissete, gerente de competitividade do Sebrae, sobre o apoio ao empreendedorismo da retomada das atividades de turismo nas cidades.



Biometria suspensa

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu suspender a identificação biométrica que usa a impressão digital para identificar os eleitores durante as eleições municipais deste ano. A medida faz parte das ações para evitar o contágio pelo novo coronavírus durante a votação.