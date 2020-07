Parecidas? Giovanna Ewbank elogia Gabi Brandt após ser confundida com ela

20/07/2020 | 14:10



Giovanna Ewbank repostou uma mensagem de Gabi Brandt em que a ex-De Férias Com o Ex e esposa de Saulo Poncio, foi confundida com ela! E ainda elogiou Brandt!

Gabi pediu que os seguidores a fizessem perguntas, e uma delas surpreendeu:

Titi e Bless ficaram com ciúme do irmãozinho novo?

Quem acompanha a vida dos famosos sabe muito bem quem é a mãe de Titi, Bless, e, agora, também do recém-nascido Zyan: Giovanna Ewbank.

Gabi ironizou ter sido confundida com a loira:

- Gente, sei que sou a cara da Giovanna Ewbank, mas acreditem se quiser, não sou eu. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês perguntarem.

E Giovanna parece ter visto o recado, já que repostou o vídeo e escreveu: Lindona.

Depois, Gabi esclareceu que não se acha parecida com Giovanna e estava só brincando.