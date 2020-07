LUNA 3 for Men: escova facial masculina da Foreo chega ao Brasil por R$ 1.299

Da Redação, com assessoria

A Foreo lança nesta segunda-feira (20) mais um aparelho de limpeza facial. O LUNA 3 for Men é voltado para o público masculino e tem preço sugerido de R$ 1.299.

Atualização do LUNA 2 for Men, o modelo conta com filamentos de silicone desenhados especificamente para se adequar as propriedades da pele masculina. No Modo Limpeza, a escova elimina células mortas e desobstrui poros, removendo sujeira, óleo e resíduos celulares. Também ajuda na remoção de pelos encravados. Todo esse processo prepara a pele para um barbear mais rente e confortável.

Já no Modo Massagem, o aparelho deve ser usado com a superfície de trás do LUNA 3 for Men, pressionando a escova levemente sobre a pele para que as pulsações T-Sonic realizem uma massagem relaxante, que ajuda a potencializar a ação de produtos anti-idade.

O LUNA 3 for Men tem 16 intensidades de pulsação e bateria para até 650 usos. Ainda vem com cabo de carregamento USB, bolsa de viagem e instruções para registro e personalização de limpeza por meio do aplicativo Foreo For You.

