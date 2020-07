Doses de teste da Coronavac chegam a São Paulo e começam a ser aplicadas em voluntário amanhã

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



20/07/2020 | 12:46



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (20) no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que chegaram hoje cerca de 20 mil doses da vacina contra o coronavírus que está na fase 3 de estudos clínicos e que serão aplicadas em 9 mil voluntários a partir de amanhã. "Hoje é um momento histórico para a ciência brasileira. A Coronavac é uma das vacinas contra o coronavírus em fases mais avançadas. É dia de esperança para milhões de brasileiros e para habitantes de outros países, onde essa vacina também poderá ser aplicada", comentou Doria, otimista.

Cerca de 890 voluntários entre médicos, paramédicos, enfermeiros e técnicos que atuam na comissão de frente no combate contra a Covid-19 participarão do estudo no Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), além de mais voluntários em outros 11 centros de estudos que foram previamente selecionados, como a USCS (Universidade de São Caetano) .

As doses de teste seguem agora para o o Instituto Butantan, que encabeça o estudo. A partir da aplicação do imunizante, os voluntários serão avaliados a cada duas semanas, além de relatarem em diário os sintomas e estado de saúde diariamente. A estimativa é concluir os estudos em até 90 dias. Comprovada a eficácia, a vacina será produzida em larga escala a partir do início de 2021.

São Paulo tem hoje 416.434 mil casos da Covid-19 confirmados, com 19.788 mortes. 5.852 pacientes estão internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros 8.746 em enfermaria. 282.391 pessoas se recuperaram e 59.210 tiveram alta hospitalar.