Filha de Alec Baldwin diz que paparazzi tiram fotos em ângulos não-favoráveis de propósito

20/07/2020 | 13:11



Ireland Baldwin, filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, fez um post importante em seu perfil do Instagram no último domingo, dia 19. A modelo, de 24 anos de idade, compartilhou duas fotos diferentes tiradas por paparazzi e afirmou que alguns fotógrafos costumam usar ângulos não-favoráveis de propósito, apenas para desmerecer o corpo das mulheres. Veja o desabafo dela abaixo:

Fotos de paparazzi de ontem vs de hoje... lembrem-se, pessoas! A iluminação é tudo e a mídia sempre quer fazer as pessoas parecerem uma m***a, se puderem. Tão entediada e cansada do body shaming [fazer com que a pessoa se sinta mal com seu corpo]. Não temos coisas o suficiente acontecendo no mundo? Como as pessoas ainda têm tempo para derrubar outras? Eu estou com uma alergia há dias, não tenho tanquinho (mas estou trabalhando nisso) e eu sou branca como um fantasma, mas eu não ligo. Vamos encontrar hobbies melhores e encorajar o amor próprio/pelo corpo.

Para provar o seu ponto, a modelo ainda postou dois cliques diferentes feitos pelos paparazzi.