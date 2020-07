Opinião: Hamilton domina o GP da Hungria e assume a liderança do campeonato

Leo Alves

Do Garagem360



20/07/2020 | 11:18



Soberano. Esse foi o desempenho de Lewis Hamilton no GP da Hungria. O inglês levou a Mercedes a uma vitória tranquila e, como seu companheiro de equipe foi apenas o terceiro, ele ainda assumiu a liderança do campeonato. Max Verstappen completou o pódio e foi o segundo colocado, sendo um dos destaques da prova após bater enquanto ia para o grid. Por sorte, seus mecânicos conseguiram arrumar o bólido já no colchete de largada, evitando punições.

GP da Hungria

A pista húngara sempre foi um dos palcos favoritos de Hamilton. Foi nela que ele conquistou seu primeiro triunfo pela Mercedes, em 2013, quando o time ainda era uma força emergente no grid. Antes, ele já havia vencido por lá em 2007, 2009 e 2012. A vitória de ontem foi a terceira consecutiva do britânico em Hungaroring, que soma oito triunfos no local.

Por conta de seu retrospecto, Lewis era o franco favorito. E ele confirmou essa expectativa com uma vitória dominante e sem ameaças. Seu companheiro, por sua vez, não teve vida fácil. Segundo colocado no grid, Bottas ficou para trás na largada e precisou escalar o pelotão para conseguir um pódio. Ele até tentou uma estratégia diferente para ultrapassar Verstappen no fim da corrida. Ele até chegou na Red Bull do holandês, mas teve que se contentar com o terceiro lugar.

Destaques improváveis

Como havia chovido antes da largada, as equipes escolheram os pneus de chuva. A Haas até colocou os de chuva extrema no carro de Kevin Magnussen, decisão que se mostrou equivocada logo na volta de apresentação. Ao perceber que a pista estava secando, a equipe americana chamou seus dois carros para os boxes, para colocarem pneus de pista seca. A manobra jogou os dois carros da equipe para o fim do grid, mas se mostrou acertada quando todos os outros pilotos precisaram fazer um pit stop logo nas primeiras volta da prova. Com isso, Magnussen e Romain Grosjean saltaram para terceiro e quarto.

Os dois foram superados, pouco a pouco, pelos demais carros, mas Magnussen conseguiu arrancar o primeiro ponto da Haas em 2020. Ele cruzou a linha de chegada em nono, mas foi punido com o acréscimo de 10 segundos em seu tempo final por conta da troca de pneus antes da largada – pelo regulamento, a equipe não poderia ter dado nenhuma informação aos pilotos antes do apagar das luzes de partida. Mesmo assim, com o 10º lugar, ele somou o primeiro tento do time. Grosjean também foi punido e terminou em 16º.

Outro destaque foi Alexander Albon. O tailandês não tinha feito uma boa qualificação e partiu em 13º. Na corrida, o piloto soube conduzir bem seu Red Bull e terminou a prova em quinto.

Decepções

Ao que tudo indica, a Ferrari seguirá sendo uma das decepções do campeonato. Sebastian Vettel até conseguiu um sexto lugar, mas seu companheiro Charles Leclerc sequer pontou – foi apenas o 11º. A McLaren também teve um desempenho discreto e pontuou apenas com Carlos Sainz. Williams, mesmo saindo de um bom 12º com George Russell, encerrou outro GP nas duas últimas posições. A Alfa Romeo é outro time com desempenho fraco a sair da Hungria sem somar mais pontos, tendo apenas dois tentos em três provas.

Pequena pausa

Após três provas consecutivas, a F1 vai ter uma semana de folga antes da rodada dupla em Silverstone, na Inglaterra. As provas serão realizadas em 2 e 9 de agosto.

Enquanto a corrida inglesa não acontece, confira abaixo como ficou a classificação oficial do GP da Hungria de 2020.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS 1 44 Lewis Hamilton* MERCEDES 70 1:36:12.473 26 2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 70 +8.702 s 18 3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 70 +9.452 s 15 4 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 70 +57.579 s 12 5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 70 +78.316 s 10 6 5 Sebastian Vettel FERRARI 69 +1 lap 8 7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 69 +1 lap 6 8 3 Daniel Ricciardo RENAULT 69 +1 lap 4 9 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 2 10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 69 +1 lap 1 11 16 Charles Leclerc FERRARI 69 +1 lap 0 12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 69 +1 lap 0 13 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 69 +1 lap 0 14 31 Esteban Ocon RENAULT 69 +1 lap 0 15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0 16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 69 +1 lap 0 17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 69 +1 lap 0 18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 69 +1 lap 0 19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 65 +5 laps 0 NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 15 DNF 0

*OBS: Hamilton marcou o ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida.