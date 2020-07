Testamos: fone de ouvido Sennheiser CX 150BT agrada por tudo, menos pelo preço

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



20/07/2020 | 10:48



Já dá para criar um gerador de reviews do 33Giga quando o teste é de algum produto (normalmente fone) da Sennheiser: é caro e é excelente. Se vale a compra, aí depende de quanto o usuário pode gastar e do que ele espera de um fone de ouvido.

Caso a pessoa não se importe em desembolsar quase R$ 600 em um earphone e não precise de isolamento total do ambiente, provavelmente a melhor opção das prateleiras é o Sennheiser CX 150BT.

Ele oferece muita, muita qualidade na reprodução de áudio. O Sennheiser tem ótimo balanceamento entre graves e agudos. Entre as últimas avaliações de fones de ouvido do 33Giga, é o que está entre os que oferecem melhor experiência tanto para consumir músicas, podcasts e conteúdo multimídia em geral (filmes e séries).

Por ser pequeno e Bluetooth, ele pode ser ótima opção para quem procura um fone de ouvido para diversas tarefas – seja para trabalhar em casa, para utilizar na rua, em trânsito ou no escritório. Na caixinha do modelo, a Sennheiser ainda inclui quatro tamanhos diferentes de adaptadores de orelha. Com isso, a intenção é que o usuário tenha o ajuste perfeito e bom isolamento de ruído.

Outros pontos que agradam no Sennheiser CX 150BT é sua facilidade de uso – um botão multiuso (liga/desliga/play/pause/parear) e mais dois de volume. Seu cabo, que não é dos mais compridos, fica justo ao pescoço e evita que o usuário esbarre a mão sem querer e tire o fone do ouvido. Isso é especialmente bom para quem deseja realizar exercícios com o fone.

Por fim, o alcance Bluetooth poderia ser um pouco maior. Por volta de 9 metros de distância dos aparelhos sonoros, ele começa a ratear; em outros fones avaliados, a capacidade gira em torno de 15 metros.

Sennheiser CX 150BT Microfone: MEMS, omnidirecional

Nível de pressão sonora (SPL): 110 dB (1 kHz/0 dB FS)

THD, distorção harmônica total: 0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL)

Princípio transdutor: dinâmico

Peso: 13 g

USB standard: Tipo C

Vida da bateria: 10 h, SBC

Perfis suportados: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Versão Bluetooth: 5.0

Codec: SBC, AAC

Acoplamento de ouvido: canal auditivo

Material do pad de orelha: silicone biocompatível

Frequência de resposta: 17 – 20.000 Hz (- 10 dB)

Impedância: 28 O

Cores: disponível em preto ou branco

Dimensões (LxAxP, em mm): 5 x 600 x 5

Pontos positivos: qualidade sonora; compacto e com ótimo acabamento; fácil uso

Pontos negativos: preço; alcance do Bluetooth; bateria poderia ter maior vida útil

Site oficial: aqui

Preço sugerido: R$ 587,90



Veja no álbum, em detalhes, o modelo Sennheiser CX 150BT. (As imagens são de divulgação da Sennheiser.)