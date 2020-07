Carolina Ferraz fala sobre seu novo cargo como apresentadora: Acho que combina comigo

20/07/2020 | 10:10



Carolina Ferraz recentemente passou a ocupar o cargo de apresentadora do Domingo Espetacular, programa da Record, ao lado de Eduardo Ribeiro! Em entrevista ao Correio Braziliense, a beldade falou um pouco mais sobre seu mais novo trabalho:

- Estou muito feliz de estar de volta a um programa televisivo no formato do Domingo espetacular, que envolve jornalismo, contemporaneidades, comportamento. Acho que combina comigo. Em todas as emissoras em que trabalhei, comecei sempre como apresentadora e sempre nos programas dominicais. Então, isso é uma grande tradição na minha carreira.

Em seguida, a atriz comenta que possui vários projetos em mente e que transitar por vários formatos é algo natural para ela:

- Tenho essa tradição também de trabalhar como apresentadora, mas não vejo como uma coisa excludente da outra. Sou uma atriz que também é apresentadora, produtora, que faz teatro, TV, cinema. Tenho muitos projetos. Gostaria de me imaginar como uma artista 360 graus, com vários ângulos e várias oportunidades ainda a serem descobertas e exploradas.

Por fim, ela, que está passando a quarentena com o ex, ainda contou que o YouTube tem sido sua plataforma preferida para divulgar conteúdos. Entre agosto e setembro, ela promete lançar uma websérie de dramaturgia, de oito capítulos:

- O YouTube tem sido uma verdadeira revelação para mim. Estou completamente apaixonada. Acho que me encontrei. É uma plataforma superdinâmica, na qual eu tenho uma comunicação direta e muito diferente da que eu estava acostumada antes. Em que eu sou a criadora de conteúdo, a minha chefe, a minha patroa. E é excelente isso, porque os êxitos são meus e, se alguma coisa der errado, o fracasso também será meu. Tenho me relacionado de uma maneira muito visceral e contundente. Estou adorando, conclui.