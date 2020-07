Marília Mendonça termina namoro com Murilo Huff após encontrar mensagens comprometedoras no celular do músico

20/07/2020 | 09:10



Depois de Maiara terminar o namoro com Fernando Zor, foi a vez da também cantora sertaneja Marília Mendonça colocar um ponto final na relação com Murilo Huff. De acordo com o jornal Extra, os dois não estão mais juntos após um ano e meio juntos.

O motivo do término seria o ciúmes de Marília, que teria encontrado mensagens comprometedores no celular do músico.

- Apesar de não serem casados, ela marcava em cima mesmo. No meio, todo mundo já sabia que as coisas não iam bem. E Marília sempre foi apaixonada pelo Murilo. Ela pegou o celular dele e achou que ele estava se engraçando com alguém, disse uma fonte ao jornal.

Uma produtora amiga de Marília afirmou que a cantora não irá falar sobre o assunto agora, por causa do filho Léo:

- Ela não quer falar agora. É muito recente, eles têm um filho e tudo isso se torna mais complicado.

Marília e Murilo assumiram o relacionamento em maio de 2019 e cerca de um mês depois ela anunciou que estava grávida. O filho da sertaneja nasceu em dezembro do mesmo ano.

-Tudo foi muito rápido e eles mal tiveram tempo para namorar direito, curtir o relacionamento, opinou a produtora, que não teve o nome revelado.

Há alguns dias, os fãs já desconfiavam que o relacionamento não ia bem. Isso porque, Marília deletou todas as fotos com Huff das redes sociais, mantendo apenas aquelas em que ele aparecia com ela e o filho, Léo. A cantora também parou de seguir o músico no Instagram e não comentou sobre a música nova dele, lançada na sexta-feira, dia 17.