BCE: queda do PIB da zona do euro no 2º tri deverá ser menor do que se previa

20/07/2020 | 08:07



O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse nesta segunda-feira, 20 que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no segundo trimestre deverá ser um pouco menor do que se previa. De acordo com Guindos, o BCE estimava um recuo de 13% do PIB no período e agora prevê contração "um pouco melhor", com base nos últimos dados macroeconômicos.

O vice-presidente do BCE, que falou durante evento sobre a resposta europeia à crise do coronavírus, em Madri, Espanha, destacou também o "alto nível de incertezas" do cenário atual, dizendo que é preciso acompanhar a evolução da pandemia, do desenvolvimento de possíveis vacinas para a covid-19 e do mercado de trabalho na Europa.