Região supera a marca de 1.500 mortes pelo novo coronavírus

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/07/2020 | 23:00



Apenas 26 dias depois de registrar a 1.000ª morte ocasionada pela Covid-19, o Grande ABC superou ontem a marca de 1.500 vidas perdidas na batalha contra o novo coronavírus. Com os números divulgados nos boletins epidemiológicos por cinco das sete prefeituras – como geralmente acontece, Diadema e Mauá não emitem o documento nos fins de semana – a região acumula 1.506 mortes.



A boa notícia é que Santo André, depois de 70 dias com perdas diárias, não registrou nenhum óbito em 24 horas. A última vez que isso havia acontecido, coincidentemente, também foi em um domingo, no dia 10 de maio. Assim, a cidade permanece com 341 baixas.



Nos outros municípios, de sábado para ontem, foram mais oito registros, sendo seis em São Bernardo (que chegou a 536) e dois em São Caetano (110). Ribeirão Pires (44) e Rio Grande da Serra (15) não registraram baixas no fim de semana. Em Diadema, até sexta-feira, haviam morrido 285 pessoas e, em Mauá, 175. Importante destacar que os números são referentes a dados de moradores, atendidos ou não no sistema de saúde da cidade.



Apesar do alento nos dados de Santo André, os números gerais mostram que a pandemia ainda está acelerando na região. Como comparação, os primeiros 500 óbitos demoraram 63 dias para serem computados, do dia 25 de março até 26 de maio. Depois, bastaram 28 dias, até 23 de junho, para que o Grande ABC chegasse a marca de 1.000 perdas pela Covid-19. Portanto, se passaram mais 26 dias para que as sete cidades registrassem mais 506 perdas na luta contra a doença, acumulando o total de 1.506.



Em relação ao número de pessoas infectadas pela doença, os registros estão diminuindo, mas o indicador é muito relativo, pois oscila de acordo com a disponibilidade de testes oferecidos pelas prefeituras. Ontem, foram mais 186 registros de pessoas contaminadas. Como comparação, no domingo, dia 12, as administrações municipais informaram 211 contaminados.



Assim como acontece com as mortes, São Bernardo lidera a lista de infectados com 13.225 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, seguida por Santo André, com 9.657. Depois aparecem Diadema (4.563), São Caetano (2.332), Mauá (1.474), Ribeirão Pires (594) e Rio Grande da Serra (234).

Os boletins epidemiológicos ainda apontam que 17.343 pacientes já tiveram contato com o novo coronavírus no Grande ABC, receberam atendimento médico e tiveram alta hospitalar, ou seja, estão recuperados. Em contrapartida, 37.740 fizeram o exame que identifica a doença, mas ainda aguardam o diagnóstico para saber se estão contaminados.



Vale ressaltar que os números divulgados pelas prefeituras aos finais de semana, normalmente, são mais baixos do que a média, diante do menor números de funcionários destacados para o trabalho nas secretarias municipais de saúde. As mortes e casos represados nos fins de semana são dissolvidos nos boletins epidemiológicos se segunda e terça-feira.