Consórcio de imprensa aponta total de 79.533 mortes por covid-19 no País

19/07/2020 | 20:37



O Brasil registrou 716 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados do levantamento realizado pelo consórcio de veículos da imprensa que reúne o jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL. No balanço divulgado às 20 horas deste domingo, 19, o total de óbitos atingiu 79.533.

O País teve também 24.650 novos casos da doença, com 2.099.896 infectados no total.

Nos últimos sete dias, a média diária ficou em 1.055 óbitos por covid-19. Os números, no entanto, devem variar um pouco do que foi apontado.

Isso porque a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás informou estar ajustando dados nos sistemas oficiais, corrigindo, por exemplo, eventuais duplicidades.

Rondônia não enviou os dados até o horário de fechamento e, desta forma, serão atualizados no boletim desta segunda-feira.

Os números do Rio de Janeiro correspondentes aos registros do final de semana foram atualizados no boletim deste domingo - no sábado a secretaria estadual fluminense não enviou os dados.

Ministério da Saúde

Em plena pandemia da covid-19, o Ministério da Saúde completou 65 dias sem chefe titular. O número de mortes nas últimas 24 horas do consórcio batem com o do governo deste domingo: 716. O número total de vítimas fatais diverge um pouco. Pelos dados do governo são 79.488 pessoas. Foram confirmadas 23.529 novas contaminações, chegando a mais de 2.098 milhões de brasileiros.

O dado do ministério também não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24 horas por causa dos problemas informados pelas secretarias estaduais do Rio, Rondônia e Goiás. No sábado o Piauí também não enviou os números.

No sábado, o Estado do Rio de Janeiro repetiu os números sobre a doença verificados no dia anterior. Segundo o Ministério da Saúde, a secretaria fluminense relatou "dificuldades para realizar a exportação de dados" e decidiu repetir a mesma informação.

O Rio de Janeiro tinha 135.230 confirmações do novo coronavírus e 11.919 mortes no sábado. Neste domingo, esse número subiu para 138.524 contaminações e 12.114 mortos.

Após a divulgação dos dados, o Ministério da Saúde declarou que a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás "informou estar ajustando dados nos sistemas oficiais, corrigindo, por exemplo, eventuais duplicidades". Também comentou que Rondônia "não enviou os dados até o horário de fechamento e, desta forma, serão atualizados no boletim desta segunda-feira (20)".