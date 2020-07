Carreta pega fogo na Rodovia Anchieta no sentido litoral; não há registro de vítimas

Aline Melo

Diário do Grande ABC



19/07/2020



Uma carreta carregada com algodão pegou fogo na altura do quilômetro 47 da Rodovia Anchieta, sentido Litoral. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta colidiu com outro veículo na entrada de um dos túneis. Uma pessoa se feriu sem gravidade.

O incidente ocorreu por volta das 16 horas. A pista Sul foi bloqueada para inversão de mão de direção. Neste momento o trecho segue bloqueado e a descida para as cidades do Litoral está sendo feita pela pista Norte, com congestionamento do km 40 ao km 55, devido ao excesso de veículos.