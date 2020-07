Liga Paulista de Futsal muda formato para 2020

Dérek Bittencourt



20/07/2020 | 07:04



A Liga Paulista de Futsal teve de ser adiada em razão da pandemia do novo coronavírus, que proporcionou a quarentena e suspendeu qualquer tipo de atividade e competição esportiva. Entretanto, reunião na semana passada definiu novo formato para a competição, que terá primeira fase regionalizada e poderá contar com quatro representantes do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Nos bastidores, ainda questiona-se a participação dos dois últimos, considerada incerta, mas andreenses e são-bernardenses confirmaram que estarão no certame. Inclusive, dividirão o Grupo D com Corinthians (atual campeão), Taboão da Serra e, se disputar, São Caetano. Já os diademenses entrariam no Grupo C, junto de Hortolândia, Pulo do Gato, Indaiatuba e N10/Jundiaí.

“Estamos na chave da morte, sem desmerecer as outras equipes, mas pelas campanhas dos últimos anos. Acredito que essa é a melhor opção, direcionar grupos na primeira fase, evitar viagens longas, correr o menor risco possível. Vai ser bem bacana o formato da competição”, destacou o presidente do Santo André Futsal (semifinalista em 2019), Rodolfo Guedes.

“Grupo bem difícil. Mas por causa da regionalização do campeonato, não tinha muito o que escolher”, concordou o técnico do São Bernardo, Luizão, que aguarda autorização para retorno dos treinos presenciais em agosto – as atividades estão sendo realizadas virtualmente. O time voltará às competições após quatro anos parado.

A primeira fase será disputada em turno e returno, todos contra todos dentro da chave. Os dois melhores avançam às quartas de final. A previsão é de início do torneio em 2 de setembro e final em 15 de dezembro.