Sabrina Sato revela que planeja dar irmãos à Zoe nos próximos anos: Tenho o sonho de adotar

19/07/2020 | 17:10



Sabrina Sato foi a convidada especial da rainha de bateria da Beija-Flor, Raissa de Oliveira, na última sexta-feira, dia 17. Durante uma live exibida no Instagram, a apresentadora da Record contou seus planos profissionais e pessoais, além de falar sobre a maternidade e como conciliá-la com o trabalho.

Uma das grandes revelações da noite foi que Sabrina pretende ser mãe novamente. E Zoe poderá ganhar irmãos em breve:

- Eu quero planejar direitinho para daqui a dois anos, um ano e meio. Estou com 39 [anos de idade], então, vou falando com os meus médicos, vou acompanhar meus hormônios, disse.

E a gravidez não é a única coisa que está em suas intenções:

- Mais para frente, a gente vai fazer com maior carinho, com maior amor. Eu também quero adotar. Tenho o sonho de adotar, confessou.

Ademais, a companheira de Duda Nagle declarou que pretende oficializar sua união em um evento bombástico:

- Eu tenho sonho de casar em um lugar onde todo mundo pudesse acompanhar, pudesse participar do nosso casamento. Eu falei sobre casar na Sapucaí, quem sabe eu não caso [nos sambódromos da] Sapucaí ou no [do] Anhembi? Eu tenho que casar em um lugar assim, ou no estádio de futebol. [...] Não sei como ainda, mas eu tenho vontade, revelou.