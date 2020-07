Segundo álbum visual de Beyoncé, Black is King, ganha novo trailer oficial

19/07/2020 | 16:11



O segundo álbum visual ? músicas acompanhadas de curta-metragens não-lineares ? de Beyoncé ganhou um novo trailer, que foi publicado no canal do YouTube do Disney+ neste domingo, dia 19. Black is King é uma produção exclusiva da plataforma de streaming, dirigida e roteirizada por Beyoncé, e será baseada nas músicas do filme O Rei Leão.

Além da participação da cantora, os curtas contarão com a presença de Jay-Z, Lupita Nyong'o, Naomi Campbell, Tinha Knowles-Lawson e Kelly Rowland, que aparecem no clipe com uma fotografia de tirar o fôlego.

A obra será lançada em 31 de julho e é baseada nas canções do álbum The Lion King: The Gift, de 2019. A história é um tributo às famílias pretas e à tradição africana adaptada aos dias atuais.

O primeiro trailer da parceria Beyoncé-Disney já havia sido compartilhado pela artista em seu Instagram em junho.