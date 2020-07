Nego do Borel viverá um criminoso em nova temporada de série do Globoplay

19/07/2020 | 16:10



A assessoria de imprensa de Nego do Borel contou que o funkeiro estará nos novos episódios da produção do Globoplay A Divisão. O cantor interpretará um criminoso envolvido com tráfico de drogas e sequestros no Rio de Janeiro.

Para participar da terceira temporada da série, Nego vai passar por uma preparação intensa e ele está muito feliz por mais uma participação como ator.

- Eu tinha muita vontade de fazer esse personagem. Quero deixar bem claro que eu saio da minha zona de conforto. Não é um personagem que está tudo bem para mim, porque eu vivo aquilo ali, e não é. Eu vou ter que estudar, vou ter que me preparar. Estou disposto a isso, disse ele, fazendo referência ao fato de que conhece a realidade retratada por ter uma relação muito próxima com a comunidade do Borel.

Assim como Ludmilla, que fará parte do elenco de Arcanjo Renegado, Nego do Borel está investindo na carreira de ator, mas esse processo não é completamente novidade, já que ele participou de Malhação entre 2015 e 2017 e de Salve-se Quem Puder, neste ano.

- Eu sempre gostei muito de atuar, até mesmo antes de eu me tornar o Nego do Borel, eu ficava brincando com a minha mãe lá em casa, revelou.

A produção é dirigida por Heitor Dhalia e conta da história da onda de sequestros que aterrorizou o Rio nos anos 1990. A segunda temporada será lançada nos próximos meses.