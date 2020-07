Claudia Raia fala sobre seu primeiro ensaio nu aos 17 anos de idade e criação feminista da mãe

19/07/2020 | 15:11



Durante uma live no Instagram do Canal Brasil, na última quarta-feira, dia 15, Claudia Raia revelou qual foi a reação de sua mãe ao falar sobre o convite que recebeu para fazer um ensaio nu na Playboy aos 17 anos de idade. Diferentemente do que muitos imaginavam, a atriz afirmou que sua mãe apoiou que ela fizesse a sessão de fotos:

- Cheguei na minha mãe e falei: Então, me chamaram para fazer a Playboy, um ensaio bonito. E ela disse: Faça. Eu respondi que isso poderia dar muitos problemas e ela falou: Mas problemas nós sempre tivemos, vamos enfrentar mais esse. Eu acho que se é um trabalho artístico, um trabalho que te valoriza, que te coloca como dona do seu corpo e dona das suas atitudes e da sua vida, você tem que fazer. Foi assim que eu te ensinei, foi assim que eu te criei. Vamos juntas nessa, mamãe está de mão dada com você.

Claudia contou também que sua mãe, Odette, sempre lhe deu uma criação feminista:

- Ela tinha uma academia de dança, em Campinas, e tinha dez filiais no interior de São Paulo, ela tinha muitos alunos. De 800 alunos da academia, ela ficou com quatro quando saiu a minha revista. E eu achava que era minha culpa, e ela disse: De jeito nenhum. Isso é para você ver que mundo horroroso que a gente vive, onde você mostra o seu corpo e ainda tem que dar satisfação porque você mostrou uma coisa que é sua! Então, essa foi uma das grandes atitudes dela, ela sempre se manteve calma e equilibrada, respondendo a todos que chegavam questionando.

A mãe de Enzo Celulari e Sophia declarou que o convite para as fotos aconteceu quando ela estava fazendo o musical Chorus Line, em São Paulo.