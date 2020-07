Princesa Beatrice aparece em fotos do casamento com vestido e tiara da Rainha Elizabeth II

19/07/2020 | 15:10



Na última sexta-feira, dia 17, a princesa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi se casaram em uma cerimônia bastante íntima e pequena. Agora, com as fotos divulgadas, podemos ver alguns detalhes do casório, que contou com a presença da rainha Elizabeth II como convidada de honra.

Os noivos posaram em frente à Royal Chapel of All Saints na cidade de Windsor, na Inglaterra, com a monarca da família real britânica e o príncipe Philip. Os casais estavam respeitando o distanciamento social por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Twitter oficial da família real contou que a princesa prestou uma bonita homenagem a sua avó ao usar um vestido e uma tiara que foram de Elizabeth. A peça de tecido tafetá de cor marfim foi desenhada por Norman Hartnell e foi usada pela Rainha em um jantar em Roma, na Itália, em 1961, depois, no ano seguinte, durante a estreia em Londres do filme Lawrence da Arábia, e mais uma vez na reabertura do Parlamento em 1967.

Já coroa de diamantes tem um significado ainda mais especial, uma vez que foi usada pela Rainha em 1947 no dia em que ela própria disse "sim" ao príncipe Philip. De acordo com a revista People, o item estava guardado especialmente para Beatrice, porque as duas eram muito próximas.

A tiara foi criada em 1919 para a Rainha Maria de Teck a partir de um colar de diamantes que ela havia ganhado da Rainha Vitória em seu casamento. A princesa Anne, filha de Elizabeth II, já havia usado a coroa quando contraiu matrimônio com Mark Phillips em 1973.

Inicialmente, Beatrice e o empresário italiano milionário haviam planejado a cerimônia para acontecer no Palácio de St. James's, em Londres, com uma recepção nos jardins do Palácio de Buckingham. Porém, devido à pandemia, os planos foram repensados.

A lua de mel do casal está prevista para o próximo mês.

Felicidades aos noivos!