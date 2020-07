Príncipe Harry já teve passagem por clínica de reabilitação após exageros com drogas e álcool

19/07/2020 | 13:10



Katie Nicholl, correspondente da realeza para a revista Vanity Fair, fez revelações chocantes sobre o príncipe Harry em entrevista ao jornal britânico Mirror. Segundo ela, o Duque de Sussex começou a ganhar uma reputação pelas festas que participava enquanto cursava o ensino médio. Se por um lado príncipe William estava destinado ao trono da família real britânica, do outro Harry lutava para encontrar o seu espaço na monarquia - e é então que ele começa a se rebelar, talvez para aparecer mais do que o irmão.

- A primeira vez que conheci o príncipe Harry, ele estava em uma boate. Foi no ano em que ele devia prestar provas e ele deveria estar estudando. Ele estava no Kensington Roof Gardens, bebendo doses de vodka, fumando Marlboro Lights e rodeado por um grupo de lindas loiras. Esse era o príncipe Harry.

No documentário Prince Harry: The Troubled Prince [traduzido para Príncipe Harry: O Príncipe Problemático, em português], foi reportado que o duque também fumava maconha naquela época.

- Você pode consegue entender como um príncipe solitário, privilegiado e infeliz acabaria bebendo, festejando e fumando cannabis para preencher essas horas e sair com pessoas que ele achava que realmente gostava, ou até que o amava, analisou a apresentadora Daisy McAndrew.

Quando completou 16 anos de idade, príncipe Charles teria decidido que a situação havia chegado em no limite e obrigou o filho a ir para uma clínica de reabilitação. Charles estava furioso e quis mostrar a Harry, confrontando-o, o que aconteceria caso ele não fizesse escolhas diferentes.

Ainda segundo o jornal, o príncipe foi levado para o Featherstone Lodge, um centro residencial para usuário de drogas que fica em Peckham, um distrito no sul de Londres, na Inglaterra. Entretanto, Harry continuava a ser visto em boates aos 18 anos de idade.

- Às vezes, a maldade de Harry era apenas infantil, mas outras vezes era realmente um sintoma de sua profunda tristeza. Foi uma saída para seu desespero, eu acho, apontou a especialista real Angela Lewin.

Outra especialista, chamada Camilla Tominey, chegou a amenizar a repercussão dessas notícias.

-

Ninguém está julgando. Você [Harry] apenas está sendo denunciado e, na verdade, parte disso ajudou a aumentar sua popularidade. As pessoas adoram um rebelde real no final do dia.

Após inúmeros incidentes e comportamentos inadequados para a realeza, Harry, atualmente com 35 anos de idade, parece ter deixado essa vida para trás. Complicado, não é?