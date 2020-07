Atila, o resiliente

Do Diário do Grande ABC



19/07/2020 | 12:44



Pode-se dizer muitas coisas acerca de Atila Jacomussi (PSB), prefeito de Mauá, menos que não seja resiliente. Preso duas vezes sob pesadas acusações de corrupção e cassado pela Câmara em impeachment, o chefe do Executivo recuperou o mandato e não faz questão nenhuma de se afastar de polêmicas. Pelo contrário. Crendo-se imune às suspeitas de irregularidades que recaem sobre seu governo, flerta com o perigo dia após dia. A ousadia do momento é a prorrogação do contrato com a Atlantic para o gerenciamento do hospital de campanha municipal mesmo depois de a empresa – cuja sede fica em terreno baldio – tornar-se suspeita de superfaturamento.

Conforme o Diário revelou em sua edição de ontem, Atila deu de ombros à operação da Procuradoria-Geral de Justiça, apoiada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e confiou o gerenciamento do hospital de campanha à empresa por mais um mês. Para piorar a história, desta vez decidiu omitir os valores envolvidos no negócio, o que não deixa de ser irônico diante do nome da beneficiada: Atlantic – Transparência e Apoio à Saúde Pública.

As constantes vitórias de Atila em sua tortuosa e obstinada batalha para se manter no poder parecem ter dado ao prefeito a certeza de que pode fazer o que quiser em Mauá, inclusive tripudiar de decisão da Justiça que o afastou temporariamente das redes sociais por tê-las utilizado como palanque fora do prazo determinado pela legislação eleitoral. “Censura”, bradou o chefe do Executivo ao celebrar a volta ao Facebook.

Diante de Câmara apática – que, sabe-se lá por quais razões, nem de longe lembra a atuação da época, nem tão remota, em que cassou o mandato do prefeito – e da pulverização da oposição em inúmeras pré-candidaturas, Atila segue dando as cartas políticas no município. E pode entrar para a história como o político que, a despeito das inúmeras suspeitas que recaem sobre sua gestão, duas delas com potencial para levá-lo à prisão, conseguiu se reinventar e conquistar a reeleição. Quem viver, verá.