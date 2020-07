Obituário - 19 de julho de 2020

Ademir Medici



19/07/2020 | 12:38



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 17 de julho

Otacílio Crisostomo dos Santos, 95. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Consuelo Stamoto Cupini, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centr de Sant André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ivany Monti Martho, 92. Natural de Barretos (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Ferreira do Carmo, 91. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Mauá. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza de Souza, 86. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Regino Coelho, 79. Natural de Bom Jesus do Galho (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Araci Pereira Alves, 76. Natural de Simplício Mendes (Piauí). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelcio Perez Barros, 73. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Eliezer Estevam da Cunha, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Cristina Gouveia Giachetta, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Gopouva, em Guarulhos (São Paulo). Dia 17, em Santo André. Jardim das Primaveras I, em Guarulhos.

Marlene Vital da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mara Aparecida Fukuda, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mônica Elizabete dos Santos, 60. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cristina dos Santos, 52. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvana Francisca de Paula, 52. Natural de Santo André. Residia na Chácara Virginia, em Suzano (São Paulo). Costureira. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Iracy Bassi Ferreira, 79. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia na Vila Caraguatá, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Vivaldo Rafacho Coneglian, 73. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Valdir Gomes da Cruzs, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cinegrafista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 16 de julho

José Francisco do Carmo, 76. Natural de Viçosa (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 16. Vale da Paz.

Adriano Heleno de Lima, 69. Residia no bairro Casa Grande em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Senhorinha Francisca Vieira, 66. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia na Vila Paulina, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Raimundo Nerliuton Lemos Silva, 63. Natural de Morada Nova (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Maria da Conceição Lourenço dos Santos, 61. Natural de Porto Firme (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Marisa Leite Colombo, 54. Natural de Rancho Alegre (Paraná). Residia no Jardim Santa Maria. Dia 16, em Diadema. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Eunice de Oliveira Cardoso, 53. Natural de Barra (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

José de Oliveira Albuquerque, 65. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Caucaia do Alto, em Cotia (São Paulo).

Roberto da Costa Nunes, 36. Natural de Araripe (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



M A U Á

Ederson Pereira dos Santos, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 13 e sepultado dia 18 de julho. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 16 de julho

Joselita Henrique Sacramento Gazis, 90. Natural de Ipiaú (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Zoraide Zibordi Carletti, 80. Natural de Albertina (Minas Gerais). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Eva Dieguez de Freitas, 80. Natural da Espanha. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Sebastião da Silva, 80. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Fernand Gomes, 49. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 17 de julho

Marina Guzella Pitondo, 89. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Maria Elisete Barbosa de Lima, 89. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sebastião Bernardo da Silva, 86. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 17. Crematório Vila Alpina.

Maria Francisca Luna, 82. Natural de Mercês (Minas Gerais). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Lopes dos Santos, 79. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Venilson Nunes, 62. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Neusa de Oliveira, 61. Natural de Santópolis do Aguapeí (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

José Feliciano da Silva, 54. Natural de Coité do Noia (alagoas). Residia na Vila vitória, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Kátia de Paula dos Santos Silva, 45. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 18 de julho

Maria Aparecida Mendes Sants, 69. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.