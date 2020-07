Thiaguinho cita Fernanda Souza em post, diz que a ama e ela responde

19/07/2020 | 12:11



O cantor Thiaguinho pegou os seus fãs de surpresa no último sábado, dia 18, com um post do Instagram. O músico citou a ex-esposa, Fernanda Souza, em uma publicação na rede social e ainda escreveu na legenda que a ama, o que encheu o coração dos internautas de alegria! Confira abaixo:

A Fernanda, o Barriga e o Bruninho já me falavam sobre os benefícios da gente ter esse olhar para si mesmo, cuidar do nosso emocional e da mente... eu percebi como isso era bom para eles e resolvi entrar nessa também! Vi nessa oportunidade um momento para refletir. Especialmente nesses tempos de quarentena. E está me fazendo um bem GIGANTE! Impressionante como nossa mente é poderosa! Como estar com a cabeça boa soma na nossa vida! Quero dividir com vocês um pouco da minha rotina de meditação. [...] Algo especial da minha vida que quero compartilhar com vocês! Vamos nos cuidar mentalmente? @fernandasouzaoficial / @barriguinha / @bruninho1 Amo voce?s!

A apresentadora chegou a responder a mensagem do artista nos comentários, dizendo:

Aiiii, nem sei! Você sabe da minha alegria em te ver nessa jornada porque eu te falo isso todo santo dia... kkkkk Ela se torna maior ainda, quando vejo o bem que você está fazendo às pessoas à sua volta (nos mandando sempre as melhores meditações! kkkk) e agora compartilhando isso com tanta gente que te segue! Parabéns pela escolha diária de olhar para dentro e despertar cada vez mais! Te amo! Sua vitória é a minha!

Fofos, não é?