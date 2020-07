Após descoberta de nódulo na tireóide, Carla Diaz recebe flores e agradece mensagens de carinho

19/07/2020 | 12:11



Como você pode acompanhar, Carla Diaz descobriu um nódulo em sua tireoide e compartilhou tudo com os seguidores do Instagram na última quinta-feira, dia 16. Sem saber se o nódulo é benigno ou maligno, a atriz ficou emocionada ao contar tudo na rede social. No último sábado, dia 18, Carla publicou uma foto segurando um buquê de rosas e agradeceu a todas as mensagens de carinho que recebeu:

Bom dia! Vindo aqui para agradecer todas as mensagens lindas de carinho e apoio que recebi, me senti abraçada por todos vocês que vieram falar comigo. Quantas pessoas se identificando com a minha situação e dividindo suas experiências... Obrigada por tanto amor, vocês me deixaram mais positiva, forte e corajosa.

Fofa, não é? Torcemos para que a artista fique bem!