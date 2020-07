ONG expõe áudios de Claudia Ohana após atriz ser acusada de devolver cães adotados: Ela nunca se preocupou em saber deles

19/07/2020 | 11:10



Uma polêmica envolvendo a atriz Claudia Ohana tomou conta das redes sociais no último sábado, dia 18. Uma ONG que resgata animais de maus tratos e das ruas e posteriormente os coloca para adoção, anunciou em seu Instagram que dois cachorros foram devolvidos à instituição após cinco meses. Esses cães foram identificados como os pets de Claudia, que em dezembro de 2019 compartilhou com os seus seguidores que havia adotado dois cachorrinhos.

Hoje andando pela rua vi dois cachorrinhos para serem adotados. Não resisti! Resolvi fazer uma boa ação para mim. Adotei os dois! Parabéns @projetotocadobicho pelo trabalho que vocês fazem. Agora estamos juntos!!! #ilovedogs PS: Agora vocês vão ter que aguentar de tanta foto de cachorro no meu feed, escreveu a atriz, na época.

A ONG, então, mostrou indignação após receber os cães de volta.

Precisamos de uma família urgente para Tigrão e seu irmão! Estão muito deprimidos depois que foram devolvidos. Não é justo. Eles não pediram para passar por isso. Nos ajudem a achar uma família para esses lindos bebês de porte grande! Serão castrados no domingo! Já estão vacinados!

Eu sou o Thor, irmão do Tigrão, do post anterior. Não me sai da cabeça porque mamãe nos devolveu. Ela dizia que não obedecíamos, que destruímos coisas, mas não teve paciência com a gente. As tias da Toca orientaram em tudo, ofereceram adestrador, mas mamãe fez tudo errado. E pior, no final, nos devolveu! Sequer ligou para saber como estávamos desde que saímos da casa dela. Acreditam? E aquelas fotos que tirava e postava? Seriam encenação? Nos adotou bebês e agora que crescemos, quem vai nos adotar juntos? Vamos sofrer de novo a dor da separação. Adotar é um ato responsável. Temos sentimentos. Portanto, não façam como nossa antiga tutora. Pensem bem antes de adotar.

Com a repercussão negativa, Claudia Ohana se pronunciou nas redes sociais. Entretanto, o vídeo, postado no Instagram da artista, foi removido da plataforma momentos depois.

- Oi, gente. Resolvi fazer um vídeo sobre os meus cachorros, que adotei. Eu fiquei muito magoada, muito chateada com o pessoal lá da Toca do Bicho. O que foi combinado: eu adotei eles poucos dias antes da pandemia. E aí veio a pandemia e eu fiquei sozinha em casa. E aguentei três meses limpando tudo, eles foram destruindo... Enfim, normal, cachorros pequenos. E eu não estava aguentando as minhas costas. E ia [mandar os cães] para a casa do meu primo, um amigo meu que é praticamente o meu irmão. E o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu mandar. Estou muito nervosa, fiquei muito chateada com isso. Eles [a ONG] falaram que tudo bem, que eles ficariam aqui com a mãe, os irmãozinhos, e depois voltariam para cá. A minha intenção era que depois da pandemia eles pudessem voltar, porque daí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal, porque estava muito difícil para mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso: botam para adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. Eu tenho muitas saudades deles, eu não abandonei eles. E realmente, é muito chato isso.

A ONG fez mais um post, desta vez expondo áudios de Claudia e falando abertamente o nome da atriz.

Até o momento vínhamos mantendo o anonimato de quem devolveu Thor e Tigrão. Mas diante das inverdades postadas pela atriz Claudia Ohana, que até apagou o próprio vídeo feito no feed, por conter absurdos, e procurar a classe artística para justificar o injustificável, peço que vejam o vídeo e tirem as próprias conclusões. Somos uma ONG séria, que luta com dificuldade para manter mais de 150 animais e encaminhá-los à famílias que os tratem como filhos. Não doamos animais para locais onde haja risco de fuga, longe da nossa área de atuação, porque fazemos acompanhamento pós-adoção, justamente para ver se o animal está sendo bem tratado, orientando nos cuidados veterinários e comportamentais. Não doamos os animais para, ao menor sinal de dificuldade, serem devolvidos como se o abrigo fosse uma colônia de férias, para o tutor buscar quando bem entender. Abrigo é local de passagem. E explicamos e colocamos no termo de adoção que se for constatado que o adotante não têm condições de ficar com o animal, que temos sim o direito de pegá-los de volta, pois o bem-estar deles vem em primeiro lugar. Claudia Ohana nunca se preocupou em saber deles, nunca foi visitá-los ou mandou um saco de ração para os filhos que dizia tanto amar. Ela sumiu. E vem cobrar da gente algo? Querer agora os dois de volta para amenizar a situação? Acabou a confiança! O que você pensaria de alguém que agiu assim? Por que a atriz apagou o primeiro vídeo que fez, bloqueou comentários no Instagram? Porque ela não os adotou às vésperas da pandemia como disse, e sim em dezembro, como postado no próprio Instagram dela! E já vem há tempos tentando se livrar deles. Seja famoso ou não, para nós o adotante bom é o que ama incondicionalmente e não o que ao menor sinal de problema os descarta. As inconstâncias dela durante todo o período de adoção nos deixaram bem inseguras. A cada hora dizia uma coisa, mas não fazia o principal: dar a vida que todo filhote precisa, com educação e limites para eles, cuidados veterinários, etc. Contra fatos, não há argumentos.

Nos áudios compartilhados pela instituição, a artista diz o seguinte:

- Eu não estou conseguindo. Tem o Thor também que rosna para mim, eu tenho que pegar um pau para me defender dele. Isso é um problema também, mas o maior problema é a destruição geral de tudo. De tudo. Eu não estou conseguindo e ninguém nunca imaginou estar nessa situação que a gente está. Agora eles iam começar a sair. Eu tenho medo de sair na rua e ter que limpar, são dois. E a comida, é uma loucura. Está uma loucura mesmo. É uma opção: os meus netos ou eles. É uma opção muito dura de fazer.

- Estamos nesse momento muito difícil no mundo inteiro e eu queria perguntar para você. Acabou que eu fiquei na minha casa com os dois pequenos, que não são mais pequenos, destruindo a minha casa inteira. Ninguém imaginava que a gente ia estar nessa situação. E eu já desenvolvi todo um emocional com eles, mas eu não tenho condição de ficar com eles. Eu não tenho mais sala, eu não tenho mais nada. Eu boto um ovo em cima da pia, eles comem tudo. Ou eu, ou eles. Queria saber o que eu posso fazer. O que a gente pode fazer? Você pode me ajudar nisso? Porque está muito complicado para mim, muito. E os meus netos vão ter que vir para cá, minha filha, que agora está em São Paulo. Infelizmente está muito complicado, infelizmente. E eu infelizmente vou ter que devolver eles. Eu sei que isso não se deveria fazer, mas estamos em um momento muito complicado.

Até o momento da publicação desta matéria, Claudia Ohana não se pronunciou e privou os comentários de suas redes sociais.

