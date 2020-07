Quartararo aproveita erro de Márquez e vence corrida de abertura da MotoGP

19/07/2020 | 10:54



O francês Fabio Quartararo usou seu talento e também contou com a sorte para vencer a etapa da Espanha, corrida de abertura da temporada de 2020 da MotoGP. Neste domingo, o piloto da Yamaha SRT se recuperou de uma largada ruim e conquistou o primeiro triunfo de sua carreira na categoria.

Quartararo, que havia feito a pole, largou mal, perdeu a liderança, mas recuperou o terreno perdido e teve um desempenho notável para vencer em Jerez de la Frontera. Além disso, contou com erro do hexacampeão Marc Márquez, que escapou da pista na curva 4 e despencou para 16º, tendo que fazer uma corrida de recuperação.

O espanhol da Honda, no entanto, sofreu uma forte queda a quatro voltas do fim e teve de abandonar a prova, mudando a configuração da briga pelo pódio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Márquez, que foi retirado da pista de ambulância e levado ao centro médico do circuito.

Diante de um cenário favorável para ele, Quartararo forçou o ritmo e se manteve firme na liderança. O francês cruzou a linha de chegada em primeiro com 4s603 de vantagem para o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, que chegou em segundo. O pódio da movimentada prova inaugural foi completo pelo italiano Andrea Dovizioso, da Ducati.

O australiano Jack Miller, da Pramac, foi o quarto, seguido do italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT. O espanhol Pol Espargaró, da KTM, fechou a prova em sexto, e o italiano Francesco Bagnaia, também da Pramac, terminou na sétima colocação.

O português Miguel Oliveira, da KTM, o italiano Danilo Pretucci, da Ducati, e o japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, completaram o grupo dos dez primeiros colocados. O veterano italiano Valentino Rossi abandonou a corrida com sete voltas para o fim.

Os pilotos voltam a acelerar no próximo fim de semana, na etapa da Andaluzia, a segunda de 13 corridas da temporada 2020 da MotoGP, também disputada no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Com várias provas canceladas em razão da pandemia do coronavírus, o calendário da categoria foi reformulado e prevê etapas restritas apenas ao continente europeu neste ano.

VITÓRIA BRASILEIRA - Na MotoE, categoria de motos elétricas, o brasileiro Eric Granado, que fizera a pole, começou a temporada da melhor maneira possível. Ele dominou a primeira corrida do campeonato em Jerez de la Frontera e venceu com autoridade.

Eric, piloto da Avintia, teve problemas apenas no início da prova, quando perdeu o primeiro posto para o alemão Lukas Tulovic, mas logo reassumiu a ponta para dali não sair mais. O italiano Matteo Ferrari, que tentou, sem sucesso, ultrapassar o brasileiro no final, terminou em segundo e o suíço Dominique Aegerter fechou o pódio.