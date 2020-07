Saiba por que as mulheres estão postando fotos em preto e branco no Instagram

19/07/2020 | 09:38



Você provavelmente já deve ter se deparado com alguma mulher postando uma foto dela em preto e branco nas redes sociais. Na última semana tornou-se comum as publicações acompanhada da hashtag "desafio aceito" e nada mais.

Famosas e anônimas já aderiram ao ato. A campanha trata-se de um movimento que exalta a beleza, a força e as qualidades femininas, independente de padrões de beleza estipulados pela sociedade. Taís Araújo, Angélica, Grazi Massafera, Letícia Spiller e Camila Pitanga foram algumas das famosos que aderiram à campanha.

O desafio é enviado por uma mensagem no inbox e, por isso, o ato tem despertado tanta curiosidade. A mensagem enviada de uma mulher para a outra vem com o seguinte pedido: "Tive o cuidado de escolher quem eu acho que vai cumprir com o desafio, mas sobretudo quem conhec¸o que partilha esse tipo de pensamento, entre mulheres existem va´rias cri´ticas; ao inve´s disso devi´amos cuidar umas das outras. Somos lindas do jeito que somos. Publique uma foto sozinha em preto e branco, escrito "desafio aceito" e me mencione. Identifique 9 mulheres para fazer o mesmo, no privado. Escolhi voce^ por ser linda e incri´vel".

Depois disso, as nove mulheres escolhidas devem postar uma foto em preto e branco com a hashtag do desafio. Consequentemente, esta mulher também enviará o desafio para outras nove amigas e assim estimulam elas a fazerem o mesmo.