UE não chega a acordo sobre fundo de recuperação; negociações retomam amanhã

18/07/2020 | 21:19



Reunidos desde ontem, líderes da União Europeia (UE) encerraram as reuniões deste sábado, 18, sem chegarem a um acordo sobre o fundo de recuperação de 750 bilhões de euros, que visa ajudar países-membros a atravessarem a crise do coronavírus. As tratativas devem ser retomadas amanhã, às 12 horas de Bruxelas, ou 7 horas de Brasília, de acordo com o porta-voz do Conselho Europeu, Barend Leyts.

Apesar de apoiado pelas principais lideranças da União Europeia, como a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, o fundo de recuperação é rejeitado por países como Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia, resistentes a grandes flexibilizações fiscais.

Para entrar em vigor, a proposta deve ser aprovada por todos os 27 países membros da UE.