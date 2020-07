EUA batem recorde de 74 mil novos casos; mundo atinge 14 milhões de doentes

18/07/2020 | 20:32



Os Estados Unidos voltaram a bater o recorde de infecções pelo novo coronavírus em 24 horas neste sábado, 18. De ontem para hoje, foram computados 47.710 casos no país, elevando o total de doentes a 3,630 milhões. Também foram identificadas 918 novas mortes, totalizando 138.782 vítimas. Os dados são do Centro de Controle de Doenças americano (CDC, na sigla em inglês).

Hoje, os EUA são o país com mais infectados e mortos pela covid-19 em todo o mundo. O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, a principal autoridade de saúde do país, disse neste sábado que os americanos mais jovens e em estado assintomático estão impulsionando o novo salto da doença.

Já o levantamento da Universidade John Hopkins informa que o mundo superou hoje 14,126 milhões de doentes e 596.688 mortos pela covid-19.