Santo André interrompe baile funk ilegal na Vila Assunção

Da Redação



19/07/2020 | 07:00



A Operação Comércio Responsável, realizada pela Prefeitura de Santo André, flagrou a realização de baile funk na madrugada de ontem, na Vila Assunção. Cerca de 200 pessoas estavam aglomeradas no evento, sem máscaras e desrespeitando o distanciamento físico.

A primeira abordagem no local ocorreu por volta das 21h de sexta-feira, quando as equipes de fiscalização observaram o princípio do evento, em imóvel localizado na rua Visconde de Mauá. O responsável pela organização foi orientado a cancelar a festa, que ocorria de maneira ilegal, em desacordo com as restrições de prevenção contra o coronavírus.

No entanto, por volta da 1h de ontem, a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu denúncias pelo telefone 153 de que o baile funk acontecia. A equipe foi até o local e confirmou que a festa estava em andamento.

Após determinação da GCM, o evento foi interrompido. A ocorrência foi registrada no 1° DP (Distrito Policial) de Santo André, no Centro, como periclitação da vida e da saúde. O responsável foi levado ao DP, assinou termo circunstanciado e será encaminhado ao Juizado Especial Criminal.