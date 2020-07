Montorinho e Juliano abençoam sucessoras políticas

Fabio Martins

do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 19:30



Personagens históricos da Câmara de Santo André, os ex-vereadores José Montoro Filho, o Montorinho (ex-PT, hoje no PTB), 75 anos, e Sargento Juliano (sem partido), 70, encaminharam aposentadoria da disputa por cargo eletivo após frustração no último pleito municipal, em 2016, mas definiram as concorrentes ao posto de sucessoras políticas. Com ‘sobrenomes’ de peso, a comerciante Sandra, mulher do ex-petista, vai utilizar a alcunha Montorinho nas urnas, pelo PTB, do vice-prefeito Luiz Zacarias, assim como a advogada Tânia Juliano, ex-mulher do parlamentar, que irá registrar candidatura pelo PSDB por vaga no Legislativo a partir de 2021.

Então na cadeira, Montorinho e Juliano, ao lado do ex-vereador José de Araújo (PSD), tiveram votação suficiente para renovar mandato na Câmara, só que foram impedidos pela Justiça Eleitoral de receber o diploma ao serem enquadrados na Lei da Ficha Limpa. Os casos remetem a contas reprovadas no biênio que presidiram o Legislativo. A eleição de novembro marcará a primeira vez em 48 anos em que o trio fica de fora do páreo local. Pelo menos um dos três compôs a bancada na casa desde 1972. Eles estiveram juntos nas últimas três legislaturas anteriores a 2016.

Montorinho deixou o PT – depois de 34 anos – justamente no período do imbróglio jurídico do processo na Justiça Eleitoral. Não houve reversão do quadro e ele pediu desligamento partidário. No fim de março, assinou ficha do PTB, a convite de Zacarias, seu ex-companheiro de Câmara e que será mantido como número dois na chapa de Paulo Serra (PSDB). Ele ocupa o posto de assessor especial na pasta de Assuntos Institucionais e Comunitários do governo, embora, a exemplo dos colegas, esteja de quarentena em decorrência da pandemia. Juliano, por sua vez, é superintendente do Serviço Funerário.

O novo petebista confirmou que Sandra “é candidatíssima” nesta empreitada. “É diferente (a situação), no entanto, na verdade, ela sempre me ajudou nas campanhas, era meu braço direito. Exerce trabalho social. Boa parte do meu eleitorado já a conhece e vou apresentar mais de perto nos lugares onde tenho mais votos. Agora, considero que até estaria apto à disputa, mas quero dar um tempo. Ela está no pique, habituada, e tem chances reais (de ser eleita)”, avaliou Montorinho, que obteve 3.956 votos em 2016.

Juliano solicitou desfiliação do PSB no qual conquistou 5.332 sufrágios há quatro anos. Tânia rechaçou que seja peso conduzir a alcunha adiante nas urnas. “Para mim, é uma honra carregar o sobrenome dele. Inclusive, tendo o apoio total do sargento”, disse a advogada, ao acrescentar que escolheu o PSDB pelo trabalho realizado na cidade até aqui pelo prefeito, sem temer a concorrência da chapa proporcional, hoje com seis vereadores. “A chapa é forte, mas estamos fortalecendo ainda mais.”

Já Araújo auxiliou na formação das chapas aliadas. Não deve aderir a campanhas específicas. Ele levou apoiadores a legendas da base, a exemplo de Artueli (PSD), Gil (PSL) e Pastor Joel (PTB).