Parque Central recebe público numeroso

O primeiro fim de semana após a reabertura dos parques na retomada gradual das atividades foi de grande movimentação no Parque Central, em Santo André. Famílias com crianças e muitos cachorros aproveitaram a oportunidade de ficar ao ar livre, após mais de três meses com os equipamentos fechados. Para garantir o distanciamento físico, a Prefeitura desenhou círculos no chão.

Pelos gramados, apenas os cachorros tinham dificuldade em manter o distanciamento, empolgados após meses de passeios curtos. A dona de casa Karina Oliveira, 45, e a estudante Miriam Sophia, 11, levaram os três cachorros para fazer atividades físicas. “As pessoas estavam cansadas, precisando sair. Que a gente use máscara, álcool gel, mantenha a distância, mas estávamos adoecendo de depressão dentro de casa”, justificou Karina.

A analista financeira Aline Kneipp, 33, e o marido, o contador Helon Kneipp, 31, estavam com filhas gêmeas Estela e Luiza, 6 meses, desfrutando a tarde de sol. “Quando a gente chegou estava mais tranquilo, agora já tem bastante gente. Se forem respeitadas as regras de distanciamento físico, dá para manter a segurança”, afirmou o morador do bairro Homero Thon.

Conforme decreto municipal, as áreas de playground e as quadras seguem fechadas. Em todo o parque foram instalados totens para dispensação de álcool gel e, na entrada, é preciso medir a temperatura.

NA REGIÃO

Em São Bernardo, a Prefeitura inaugurou ontem as Arenas Parques do Parque Ideal e Novo Horizonte, na Estrada dos Alvarengas, altura do número 8.035, e do Divinéia, na Rua Mathilde Ferrari Marçon, altura do 272, além da 37ª Praça-Parque Névio Albiero, entre as Ruas Cabral da Câmara e Miguel Couto, no Jardim Calux.

Em Ribeirão Pires, os parques municipais funcionarão, a partir do dia 21, de terça-feira a domingo, em horário reduzido, das 8h às 16h. Os equipamentos poderão receber, nesta etapa, 40% da capacidade de usuários. Até o momento, apenas Mauá não anunciou cronograma de reabertura dos parques no Grande ABC.