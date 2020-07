18/07/2020 | 18:11



Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas celebridades acabaram desobedecendo a quarentena.

Caio Castro e Grazi Massafera foram uns dos que decidiram escapar do isolamento social e curtiram uma viagem romântica em meio à natureza.

O casal postou no Instagram registros do passeio que foi feito em uma motocicleta do ator pelo litoral de São Paulo.

Diversos famosos comentaram na publicação, entre eles estava Whindersson Nunes, que brincou:

Se eu sou a polícia, eu paro um casal desse, mas é para pedir a benção.