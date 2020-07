Após reportagem do Diário, Polícia Militar realiza operação no Baeta Neves

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 17:21



Motivada por reportagem publicada pelo Diário na quarta-feira, na qual moradores do Baeta Neves, em São Bernardo, reclamavam da sensação de insegurança no bairro, a Polícia Militar realizou operação na noite de sexta-feira que adentrou a madrugada de sábado no local. Batizada como Operação Baeta Mais Seguro, a ação vistoriou 63 veículos, entre carros e motos, e abordou mais de 50 pessoas. O principal intuito foi reprimir roubos e furtos na região. Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, foram realizados dois pontos de bloqueio no bairro. A ação, que contou com o efetivo de 28 policiais , quatro viaturas, oito motocicletas e cinco equipes da Força Tática, foi planejada pelo comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), o coronel Renato Nery Machado.



Em relação a prisão por tráfico de drogas, a detenção ocorreu na Rua dos Americanos, quando um veículo tentou fugir do bloqueio policial. Durante a busca, o motorista demonstrou nervosismo e foram encontrados 13 envólucros de maconha. O motorista confessou a prática e afirmou que trabalha no transporte de drogas e anabolizantes e que a quantia encontrada (R$ 823) era em razão dos pedidos. A ocorrência foi encaminhada para o 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo, que fica no Baeta Neves.