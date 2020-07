Primeiro final de semana com parques abertos atrai famílias em Santo André

Aline Melo

do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 16:50



O primeiro final de semana após a reabertura dos parques da retomada gradual das atividades atraiu foi de grande movimentação no Parque Central, em Santo André.

Famílias com crianças e muitos cachorros aproveitaram a oportunidade de ficar ao ar livre, após mais de três meses com os equipamentos fechados. Para garantir o distanciamento físico, a prefeitura fez diversas marcações na área gramada.

A técnica de enfermagem Kátia Ribeiro, 40 anos, estava com os filhos Maria Luiza, 15, e João Pedro, 7, andando de bicicleta. Moradores da Vila Curuça, a família se assustou com a grande quantidade de pessoas. "A gente estava pensando em ficar uma hora, mas se notar que tem aglomeração, vamos embora mais cedo", afirmou Kátia.

Pelos gramados, apensas os cachorros tinham dificuldade em manter o distanciamento, empolgados após meses de passeios curtos.

A dona de casa Karina Oliveira, 45, e a estudante Miriam Sophia, 11, levaram os três cachorros para fazer atividades físicas. "As pessoas estavam cansadas, precisando sair. Que a gente use máscara, álcool gel, mantenha a distância, mas estávamos adoecendo de depressão dentro de casa", justificou.

O casal Daniela Fernandes, 37, analista de recursos humanos, e Josimar Valente, 40, eletricista de manutenção, elogiaram a organização para a reabertura. "Estão medindo a temperatura, tem álcool para limpar as mãos, as marcações no gramado. Tudo isso dá segurança. Principalmente as crianças estavam precisando desse momento de lazer", afirmou Daniela. O casal estava na companhia dos filhos Gustavo, 7, e Isabela, 9 meses, além do cachorrinho Doki.

Conforme decreto municipal, as área de playground seguem fechadas. Em todo o parque, foram instalados totens para dispensação de álcool em gel.