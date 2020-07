Parque Celso Daniel inaugura espaço pet

Vanessa Soares

do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 16:40



Santo André ganhou ontem mais um local dedicado aos animais. O prefeito Paulo Serra (PSDB) inaugurou o Pet Parque, espaço dentro do Parque Prefeito Celso Daniel, no bairro Jardim. É a terceira unidade do equipamento dedicado aos animais, as outras duas ficam no Parque Pignatari e na Praça Kennedy. A inauguração coincide com a reabertura dos parques na cidade após mais de 100 dias fechados por causa da pandemia do novo coronavírus.

“Lançar este espaço é mais um símbolo da marca da nossa gestão. Criamos, inclusive, a diretoria de causa animal, que a transforma em política pública permanente em Santo André. Também estamos tirando o hospital veterinário do papel. Este é mais um equipamento que traz qualidade de vida e respeito ao cidadão andreense”, declarou o prefeito.

O Pet Parque é dedicado a atividades físicas dos animais e possui brinquedos de agility como escalada, túnel, entre outros. É cercado por alambrado com 1,20 m de altura, portas de eclusa, bebedouro e porta-saquinho para recolhimento de dejetos. O espaço foi instalado por meio de parceria entre a Prefeitura e o Colégio Arbos, por meio de chamamento público.

O Pet Parque estará aberto durante o período de funcionamento do Parque Celso Daniel, que na pandemia vai abrir, todos os dias, das 6h às 19h.

Para utilizar o espaço é necessário seguir algumas regras como manter o portão fechado e o local limpo. Cada tutor deve ficar de olho em seu animal e alimentar os bichinhos no espaço é proibido. Além disso, é necessários que as vacinas estejam em dia e cães de raças ferozes como pit bull e rottweiler não podem adentrar o Pet Parque.

“Este dia simboliza a volta dos parques e mostra que a cidade está voltando melhor, em todas as áreas. O andreense gosta muito dos parques e quem está vindo está elogiando e gostando de novamente poder usufruir deste espaço tradicional”, afirmou Serra.

VISTORIA

Ainda no Parque Celso Daniel, o prefeito fez vistoria no ginásio localizado dentro do espaço, que está passando por completa revitalização. O equipamento, que será reinaugurado em breve, recebeu novo piso na quadra, pintura e está recebendo reforma nos vestiários, troca de portas, manutenções elétrica e de iluminação, nova lanchonete, entre outras melhorias. A praça esportiva, que existe há 50 anos, não passava por nenhuma revitalização deste porte há 20.

O ginásio é utilizado para competições poliesportivas e tem atenção especial da Apaba (Associação de Pais e Amigos do Basquete de Santo André), que realiza seus treinamentos e jogos das categorias menores, do sub-11 ao sub-19, somando cerca de 130 atletas.

Há também cerca de 150 alunos de ginástica, que de terça a sexta-feira, treinam pela manhã. Tais atividades, entre outras, voltarão de acordo com o andamento da pandemia.