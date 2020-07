Gisele Bündchen decide plantar 40 mil árvores em comemoração ao seu aniversário de 40 anos de idade

18/07/2020 | 16:11



Gisele Bündchen completará 40 anos de idade na próxima segunda-feira, dia 20. Para comemorar, a modelo decidiu plantar 40 mil árvores. Gisele chegou a pedir árvores de presente para o marido, Tom Brady, para ajudar no meio ambiente. Em seu Instagram, a mãe de Vivian e Benjamin contou que o plano era viajar com a família para a Amazônia, onde plantariam as árvores, mas tudo foi interrompido por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus:

Talvez alguns de voceÌ?s já saibam, meu aniversário está chegando, dia 20 de julho. E naÌ?o é qualquer aniversário. Nem acredito que vou fazer 40 anos [de idade]! Sinto que um novo capítulo está começando na minha vida e queria comemorar de um jeito especial. Por isso, decidi plantar 40 mil árvores. Há anos venho plantando árvores em diferentes projetos, pois sinto que essa é uma forma de retribuir à maÌ?e Terra e, este ano, para celebrar meu aniversário, tinha planejado ir com a minha família plantar na AmazoÌ?nia. Mas como sabemos, isso naÌ?o é possível neste momento.

Bündchen acabou contando também o que pediu de presente para amigos e familiares:

EntaÌ?o, já que naÌ?o dá para ir, pensei: que tal criar um jeito para que qualquer um possa me ajudar a plantar árvores lá? Já falei para toda a minha família e amigos: quem quiser me presentar, pode me dar árvores. Desse jeito, nós todos podemos retribuir de alguma forma ao nosso planeta. Se voceÌ? também se sentir inspirado e quiser contribuir com a ideia, pode se juntar a nós e plantar árvores. Viva a Vida!