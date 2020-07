Maisa Silva mostra resultado de sua transição capilar e fãs fazem comparação com sua fase criança

18/07/2020 | 16:10



Maisa Silva está finalizando a sua transição capilar após vários procedimentos de alisamento térmico. O resultado foi compartilhado pela apresentadora em suas redes sociais neste sábado, dia 18.

Vocês sabem o quanto eu esperei por esse momento e o quanto ele significa para mim e para minha transição capilar. Que alívio! Como é bom mudar, escreveu na legenda da publicação.

O post causou alvoroço e recebeu o comentário de muitas celebridades.

Ficou linda demais! O meu só é cacheado atrás e na frente é liso... Ele está virgem e segue assim, declarou Fernanda Paes Leme.

LINDEZA! Amei! Eu tenho fé que o meu dia vai chegar [risos],

disse Bruna Marquezine.

Eu amei, Ma, escreveu Sabrina Sato.

Já no Twitter, Maisa deu mais detalhes sobre sua fase atual:

Queria deixar claro que a minha transição não acabou, ok? Ainda tem partes alisadas no meu cabelo, mas com o corte, já saiu 80% da parte lisa. Obrigada por todos os comentários e principalmente por me incentivarem desde o começo. E fico feliz por servir de inspiração para outras.

Seus seguidores ficaram encantados com as fotos e alguns chegaram a comentar que a artista está parecida com sua versão mirim:

Gente, a Maisa passou pela transição capilar. Agora, ela cortou o cabelo e ficou a cara da Maisinha pequena, registrou uma internauta.