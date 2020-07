Em depoimento, amigo de Johnny Depp fala sobre o dia em Amber Heard mudou as fechaduras do apartamento do ex-casal

18/07/2020 | 15:10



Isaac Baruch, amigo de infância de Johnny Depp, estava acompanhando o nono dia de julgamento promovido pelo ator por suposta difamação contra o jornal The Sun, que está acontecendo em Londres. Segundo a revista Variety, Isaac relatou ao tribunal, na última sexta-feira, dia 17, o dia em que teria encontrado Amber Heard, ex-mulher de Depp, trocando as fechaduras da cobertura de Los Angeles em que o então casal vivia.

Baruch morava em um apartamento que era do amigo no Estern Columbia Building, na cidade norte-americana, entre 2013 e 2016, no mesmo andar em que o ator e a atriz moravam. Ele disse ainda que havia emprestado 100 mil dólares, aproximadamente 540 mil reais, de Depp e defendeu o astro:

- Ele é um homem verdadeiro e honesto. Ele é um cara legal. Ele faz as coisas certas, ele sabe como fazer sempre a coisa certa. Ele é alguém com que você se preocupa, porque está sempre fazendo a coisa certa.

A advogada de defesa Sasha Wass perguntou se todos que moravam ao lado do apartamento de Depp e Heard viviam como uma família e Isaac afirmou que sim. Então, Baruch falou sobre um dia em que encontrou Amber:

- Cumprimentei a todos e perguntei o que estava acontecendo. Heard, cujo comportamento eu descreveria naquele momento como sendo muito animado e sob controle, informou-me que o Sr. Depp havia aparecido na noite anterior e ficou violento e que agora estava trocando as fechaduras de todas as portas das coberturas um, três e cinco. Fiquei surpreso e retraído sobre o que ela acabou de me dizer e disse algo como: espere, o que aconteceu?

De acordo com a revista, Isaac contou que outro conhecido chamado Drew apareceu no momento e disse que Depp estava bêbado e com raiva, bateu em Heard e jogou um telefone nela. No entanto, ele próprio afirmou que não viu nenhuma marca no rosto da atriz:

- Ela me disse que ele bateu na cara dela e jogou um telefone nela. Perguntei onde ele a havia atingido, e ela esticou o pescoço e mostrou o lado direito da cabeça para eu pudesse olhar. Nós dois estávamos em frente à porta aberta da cobertura número um. Com as luzes do corredor e a luz do sol que entrava pelas janelas, era muito fácil para mim ter uma excelente imagem do rosto de Heard. Eu literalmente estava a cerca de 30 centímetros dela e não vi uma única marca ou evidência [da agressão], hematoma ou inchaço de qualquer tipo em qualquer lugar do rosto.

E continuou:

- O rosto dela me pareceu tão natural e normal quanto todas as outras vezes em que eu a vi nos últimos três anos enquanto passeava pelos apartamentos, declarou, dizendo que a moça não estava usando maquiagem.

Relacionamentos extraconjugais e defesa de Depp

Segundo o The Guardian, Baruch falou que chegou a ver o empresário Elon Musk na cobertura várias vezes depois que Johnny e Amber terminaram, em 2016. Ao que parece, Heard teve dois ou mais casos extraconjugais enquanto mantinha seu relacionamento com o ator.

Além disso, em uma declaração de testemunha, Katherine Kendall, atriz e ativista do movimento #MeToo, criticou o artigo do The Sun que afirmava que ela teria dito que Amber sofreu agressão.

- Quando eu li o artigo, percebi que havia sido completamente tirada de contexto pelo The Sun. Na minha breve entrevista, eu havia dito muitas outras coisas. Eu nunca quis estar em um artigo chamando Johnny Depp de espancador de esposas. Eu disse a eles que não sabia a verdade. Ouvi várias vezes que, na verdade, ela que era abusiva com ele, explicou.