Obituário - 18 de julho de 2020

Ademir Medici



18/07/2020 | 13:52



José Paulo de Andrade

(São Paulo, 18-5-1942 – 17-7-2020)

O jornalista José Paulo de Andrade foi muitas vezes personagem da página Memória do Diário do Grande ABC. E quanto Claudio Junqueira lançou o livro “Esse Gato Ninguém Segura”, relatando os então 45 anos de sucesso do programa de rádio “O Pulo do Gato”, Memória ficou sensibilizada ao ver que várias matérias aqui feitas eram guardadas por ele e serviram ao livro.

Zé Paulo foi amigo do jornalista Fausto Polesi, um dos fundadores e diretor de Redação do Diário, e o Dr. Fausto sempre o pautou. O Banco de Dados do jornal preserva todas essas matérias.

Memória esteve várias vezes com José Paulo de Andrade. Em 1990, o trouxemos a Santo André para uma palestra no auditório do Paço Municipal a um grupo de aposentados. Ele atrasou alguns minutos. Foi recebido de pé, aplaudido por aquelas cabeças brancas seus ouvintes. E com classe, Zé Paulo cobrou o prefeito Celso Daniel para que providenciasse uma melhor sinalização de trânsito para se chegar ao Paço.

Noutra vez, no Cedom (Centro de Documentação e Memória da Band), entrevistando o então diretor de Jornalismo da Band, Marcelo Parada, e o jornalista e amigo Parron, o nome de Zé Paulo veio à tona: o que o Cedom deveria preservar da presença do “Zé do Pulo” pelo Cedom: “Até o anúncio da hora certa, na voz de Zé Paulo, deveria ser mantido”, respondeu Parada.

Num terceiro episódio, pessoalmente com José Paulo de Andrade na redação da Band, conversamos longamente. Ele já não era diretor de Jornalismo, mas mantinha a sua sala na emissora, repleta de lembranças. Foi quando lamentou a saída de Claudio Zaidan, que depois retornaria e hoje é um dos ícones da Bandeirantes: “Esses caras não sabem que bobagem fizeram demitindo o Zaidan”, confidenciou Zé Paulo.

Zé Paulo iniciou carreira em 1960 na Rádio América, transferindo-se em 1963 para a Rádio Bandeirantes, onde permaneceu por 57 anos. Atuou também em emissora de Jundiaí. Deixa esposa e dois filhos. Seu corpo deverá ser cremado.

JOSÉ PAULO. Fidelidade ao rádio numa carreira de 60 anos



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 16 de julho

Maria José Barbosa de Araujo, 96. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Ciolin, 89. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Maria Apparecida de Oliveira Sanches, 83. Natural de Morungaba (São Paulo). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Júlia Oliveira Neves, 82. Natural de Araras (São Paulo). Residia no Jardim Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pereira Neto, 81. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Elizio de Jesus Pelleggi, 80. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Di 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marlene Brisolla, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 16. Memorial Phoenix.

Carmen Arenas Rocha, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 16. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Dorgival Euzébio Rodrigues, 68. Natural de São Luiz do Quitunde (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Raimundo Gondin, 64. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 16, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Gilberto Blas Bifulco Filho, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Administrador de empresas. Dia 16. Memorial Phoenix.

Carlos Barbosa, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Segurança. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvano Marrafão de Matos, 44. Natural de São Tomé (Paraná). Residia nos Altos de Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Aldo dos Santos, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 16, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.



SÃO CAETANO

Therezinha Ribeiro da Silva, 90. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Luiz Ramos da Silva, 82. Natural de Ingá (Paraíba). Residia na Vila Lídia, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Manoel Francisco Pereira, 69. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal.

Adriano Heleno de Lima, 69. Natural de Catiguá (São Paulo). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Mecânico. Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Benedito Rufino, 91. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 16, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.