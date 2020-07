Cantor que viveu affair com Jada Pinkett Smith afirma que a história afetou sua carreira

18/07/2020 | 13:10



Como você pode acompanhar, Jada Pinkett Smith revelou em seu programa Red Table Talk que, enquanto esteve separada de Will Smith, teve um caso com o cantor August Alsina. Após a conversa entre Jada e Will durante o programa, o cantor afirmou à Vulture que o programa e a revelação de Pinkett foi fundamental para limpar o clima pesado que o rondava em toda a situação:

- Isso se tornou algo muito complexo para mim, porque somos todos figuras públicas e houve muita conversa em torno do meu nome e do nome dela. Eu sou bastante expressivo. E quando eu amo alguma coisa ou amo alguém, eu expresso isso. Com o tempo, eu estava expressando meu amor externamente, e quando você está em uma situação e super apaixonado, é tipo, fo**-se. Eu não me importo o que as pessoas estão pensando. É assim que eu me sinto.

- As pessoas olhavam para mim como se eu fosse um cara problemático e super imprudente, como se eu estivesse dando em cima da esposa de alguém. Eu realmente não gostei disso. Eu não gostava de como isso soava, especialmente porque não era verdade, continuou Alsina.

O cantor contou, ainda, que as pessoas passaram a ter uma imagem negativa dele, uma vez que não tinham acesso a verdade sobre a história toda, e que isso começou a afetar sua vida profissional:

- Isso realmente começou a comer a minha alma, mas mais profundo que isso, começou a fo**r com as minhas parcerias, relacionamentos comerciais e dinheiros por causa das pessoas que me viam como um cara imprudente e que estava anunciando publicamente seu amor e insistindo na esposa de alguém.

Alsina disse que algumas pessoas que o julgaram chegaram a pedir desculpa. Apesar de todo o desdobramento da entrevista, o cantor revelou que não assistiu ao episódio de Red Table Talk:

- Na verdade, eu não assisti. Eu conheço pessoas que já viram. Vi pequenos clipes que apareciam no Instagram, mas isso definitivamente virou assunto entre as pessoas que estão ao meu redor. Não sei porque essa palavra é um problema Eu concordo [com Jada]. Se você procurar a definição de emaranhamento, é um relacionamento complexo e difícil. Foi exatamente isso. Acho que foi apenas a linguagem que estranhou as pessoas. Eu tenho que concordar com esse fato. Era algo complicado, tinha uma dinâmica complicada.

Por fim, August Alsina afirmou que não tem nenhum arrependimento de seu relacionamento com Jada:

- Eu não. Eu acho que esse [relacionamento] me ajudou a operar e acessar meu eu superior. Não me arrependo de nada porque sei que neste planeta não há muita harmonia e não há muito amor, então quando você, na verdade, recebe amor, amor verdadeiro que você nunca experimentou, é um presente. Não importa quão complexo ou difícil possa ser enfrentar, é um presente. Estou ciente disso. Tem sido uma bênção para mim, mesmo as partes difíceis. Não há certo ou errado aqui. Não havendo certo ou errado, não há arrependimento. Não há nada para se arrepender, porque não é algo que eu procurei. Não é algo que eu persegui. Simplesmente era. Então, eu não sinto nenhuma razão para me arrepender. Toda lição, todo relacionamento, toda experiência é uma bênção. Eu nunca poderia dizer que me arrependo de receber o presente da experiência e do amor. É uma lição.