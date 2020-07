Rapper Big Sean, ex-noivo de Naya Rivera, faz tributo emocionante à atriz

18/07/2020 | 12:11



O rapper Big Sean, que namorou Naya Rivera por quase dois anos e chegou a ficar noivo da atriz, fez um tributo emocionante à ela em seu perfil oficial do Instagram na última sexta-feira, dia 17. Como você viu, Naya infelizmente foi encontrada morta no dia 13 de julho após ter sido dada como desaparecida cinco dias antes, no dia 8. Na ocasião, a eterna Santana de Glee estava curtindo um passeio de barco com o filho, Josey, de quatro anos de idade, quando entrou na água e não retornou à superfície. Os policiais acreditam que Naya tenha salvado Josey, mas foi pega pelas fortes correntezas do Lago Piru, no sul da Califórnia, Estados Unidos, e não teve forças para salvar a si mesma. Triste, não é?

Na rede social, Big Sean elogiou o legado de Naya e admitiu que seu relacionamento com a atriz o tornou uma pessoa melhor.

Descanse em paz, Naya, Deus abençoe sua alma! Obrigado por abençoar a todos nós com seu talento e presença. Você é um heroína! Não apenas por como você salvou seu filho, mas também por causa das barreiras que você derrubou para tantas pessoas, para que elas se sintam confiantes em si mesmas e permaneçam de pé e tenham orgulho, quando elas não conseguiam fazer isso sozinhas. Aprecio tudo o que aconteceu entre nós e por me tornar uma pessoa melhor e mais sábia. Ainda estou sofrendo e em choque, não acredito que isso seja real. Estou orando por você e sua família e sei que você está vigiando e protegendo-os. Descanse em paz, Naya.

Heather Morris também se pronunciou

A atriz Heather Morris, que deu vida à Brittany, par romântico da personagem de Naya em Glee, também se manifestou. No Instagram, a artista escreveu que está fazendo algo todos os dias para honrar a memória da amiga.

As mensagens vão continuar aparecendo. Mas você ainda está aqui comigo. E ainda não terminei de lembrar do seu legado. Você me dizia Você parece tão magra toda vez que me via, isso me fazia rir, eu adorei e quando eu te disse como isso me fazia sentir... você disse Bem, eu sempre gosto de ouvir que eu pareço magra, então eu garanto que outros também se sintam bem assim. Tínhamos um encontro marcado para esta semana e mal posso esperar para que ela termine, para que eu possa parar de pensar em como perdi nossa chance de ficarmos juntas. P***a, eu amei como você bebia martini e como ninguém saberia que você fumava porque você era uma mentora em esconder isso. Estou fazendo algo todos os dias para honrar sua força e isso me ajuda a me sentir perto de você. Eu te amo, Nay.